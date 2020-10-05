在北醫旁邊的巷子裡，藏了一間非常容易錯過的早午餐店《賴床》。《賴床》原本是讓會賴床的人也有東西可以吃，沒想到時常大排長龍，變成萬一賴床，還有可能會吃不到。

店內的空間不大，還有二樓，這裡的餐點一律現點現做，想吃美食，必須要有耐心。它們家必點的是內用限定的鐵板起司蛋餅系列，燒得熱熱的鐵板，放上煎得外酥內軟的蛋餅，加上那一層厚厚的起司，一端上桌，起司正在鐵板上滋滋作響，用叉子叉起一塊蛋餅，驚人的起司瀑布就在眼前，也難怪之前這種起司瀑布的景像，在IG上狂刷一波，《賴床》也變成超夯的熱門排隊早午餐店。

店內的陳設也很有風格，牆上分別是男生和女生的睡衣和一些日常用品，樓梯下還有店狗的小窩，可惜去的這天「人」不在，沒看到牠出來打打呼。店員們也相當親切，是一間值得再次回訪的小店。

◆ 圖片來源：觸mii編輯部

不過，由於《賴床》距離捷運站有一段距離，如果想來的話，建議騎車或是搭公車，否則…要走一大段路才會到喔。

》店家資訊

賴床 In Bed

在 Instagram 查看這則貼文 kimi（@pinpinhuang2）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 12 日 下午 8:10 張貼

地址：台北市信義區吳興街284巷5-8號

電話：(02)2732-1361

時間：週二 至 週日 8：00~15：00 (週一公休)

交通：公車可搭：1、22、33、37、226、288區、藍5、承德幹線，至信義國中(莊敬)，再步行3~5分鐘可到

(中時新聞網)