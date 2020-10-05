為提升雲林縣學童閱讀力，雲林縣文化觀光處長陳璧君力邀佛光山「雲水書車」到雲林，佛光山除提供兩輛書車外，還致贈全縣圖書館各一套「世界佛教美術圖說大辭典」。張麗善表示，要翻轉網友對於農業縣的刻板印象，提升文化觀光教育、孩童閱讀力。

佛光山5日於文觀處展覽館舉行贈書儀式，致贈《世界佛教美術圖說大辭典》予雲林全縣24間公共圖書館收藏。陳璧君今年數度拜會佛光山文教基金會執行長如常法師，力邀「雲水書車」來雲林服務學童。

佛光山文教基金會致贈24套《世界佛教美術圖說大辭典》，予雲林縣24所公共圖書館典藏，一套共20冊。（周書聖攝）

「雲水書坊」行動圖書館共有2千多本書籍，未來將安排書車開往學校、社區等各角落，便利學生閱讀（周書聖攝）

陳碧君指出，縣府致力推動「微冊角落」，將漂書在社會中流通，並與佛光山合作推動行動圖書館，培養縣民閱讀習慣，書車上有兩千多本書籍，基金會還有一萬多本可以替換，兩輛書車一輛跑山線，一輛跑海線，將跑遍雲林所有學校、社區。

張麗善說，過去網友認為雲林是農業縣，最無聊最難玩，有文化沙漠的刻板印象，所以希望文化觀光量能可以提升，文觀處也致力於翻轉，非常感謝佛光山，將文化與藝術融合造福所有的鄉親。

文觀處16日將赴佛光山佛陀紀念館展出「神工傳藝 北港百年藝鎮巡迴特展」，把雲林7百多間宮廟的傳藝文化，呈現給民眾。

(中時 )