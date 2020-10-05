桃園市昨(4日)晚間發生汽車擦撞導致翻車的事件，翻車畫面被PO上網，意外掀起討論。(臉書社團《桃園人 桃園事 生活 分享 靠北討論區》／蘇育宣翻攝）

這種翻車法你見過？桃園市大興西路昨(4日)傍晚發生一起車禍事故。翁姓男子駕駛黑色自小客車，翁男因未注意前方車輛打算變換車道，不慎擦撞前車右後方，翁男瞬間神之翻車，整台車如同「立蛋」在道路上，現場畫面被PO上網後網友紛紛笑說「是在拍電影？」

據了解，這起車禍發生於4日晚間，一位翁姓男子駕駛黑色自小客車行駛在桃園市大興西路上，他因未注意到前方車輛打算變換車道，不慎擦撞前車右後方，翁男隨後即因擦撞而導致車輛翻覆，而這一翻卻是「側翻」，整台右側著地立在地面上，引起路人關注，甚至被PO上在地社團。

文一發出後，不少網友留言回應，「真的高手在民間」、「在練習玩命關頭10吧！」、「原來中秋立蛋不稀奇」、「拍電影嗎」、「這個厲害」、「怎麼翻的啊」、「這種低重心的車都能開翻，必須要有了了不起的駕技⋯」、「怎麼能立的這麼漂亮？車體沒什麼傷到的感覺」、「車累了，躺一下不行嗎？」

據《ETtoday新聞雲》報導，警方接獲通報後到場處理，所幸並無人受傷，經查雙方皆無酒測反應，而相關肇事責任將進一步釐清。

(中時新聞網)