10月9日前100名到江子翠分館參加活動的民眾，將贈送國旗口罩。（新北市立圖書館提供）

板橋區是新北市人口最多的行政區，新北市立圖書館江子翠分館10月推出「從枋橋到板橋的生活時空故事」板橋古地圖與老照片特展，透過一系列的閱讀活動，帶大家穿梭歷史，從板橋認識新北市的發展與變化。為迎接雙十國慶，10月9日當天前100名參加活動與看展的民眾將贈送國旗口罩。

新北市立圖書館表示，板橋舊名「枋橋」，意為「木板做的橋」。清乾隆年間，水運發達，為便利交通往來，曾於今日板橋西方的一條小溪上，蓋了一座木橋，以利行人的來往，而有枋橋之名。從舊名「枋橋」到日治時期改稱「板橋」，直到今日「新北市板橋區」，一路變遷，展現繁榮的都市風情，也讓大家看見一個城市的蛻變與成長。

今年是舊地名枋橋改名為板橋的100周年，板橋江子翠分館特別於10月策劃板橋古地圖與老照片特展，邀市民利用國慶連假來尋找不一樣的板橋土地記憶。

「板橋古地圖與老照片特展」與資深文史工作者高傳棋合作，展出超過50幅橫跨清領、日治與現代超過百年的板橋古城圖與老照片，如日治時代的百年老地圖《台灣堡圖》、描繪精準的1925《台灣實測地形圖》、參考1935台灣博覽會導覽圖說而重新繪製的《舊台北鳥瞰圖》等。

閱讀地圖系列活動包括10月9日 「從枋橋到板橋的生活時空故事」策展座談、10月17日 「親子畫家鄉社區生活地圖」藝術工作坊及10月25日「從江子翠到港仔嘴」走讀活動等，相關活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw／）或電洽（02）2253-4412。

(中時 )