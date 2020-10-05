中秋連假結束後首日適巧遇到公費流感疫苗開打，各地醫療院所、衛生所一早就湧入大批等著接種的民眾，排隊人龍不輸新冠疫情期間排購實名制口罩的盛況，台中市衛生局初估今年首日接種人數為去年的兩倍；值得一提的是台中市也自購疫苗，今年開放高中以下教師和學生共同接種，首場校園流感疫苗注射服務在大明高中潭子藝術校區登場，共有700位師生接種。

在全球籠罩新冠肺炎疫情陰霾下，今年公費流感疫苗開打首日，接種人潮相當踴躍，台中市衛生局統計截至下午四點各合約院所統計已有14906人完成接種，為108年開打首日6585人2.26倍，這還不包括夜診接種的人數。

公費流感疫苗5日開打，台中市太平衛生所一早即湧入接種人潮。（馮惠宜攝）

台中市衛生局長曾梓展率先在北區衛生所接種流感疫苗。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，去年（108）年因為公費疫苗分批到貨，第一階段為學生族群在校施打，而第二階段遲至12月8日才開始讓65歲以上長者及國小入學前幼兒至各合約院所及衛生所接種，當日共計有6585人完成接種；今年公費流感疫苗10月5日開打，年齡也放寛至50歲以上即符合免費接種資格。

台中市衛生局長曾梓展上午率先於北區衛生所接種，而衛福部豐原醫院上午7點就有老人家排隊，台中慈濟醫院排隊人潮較往年高出5成，而為疏解人流，光田綜合醫院即日起至16日每週一至週五上午，在醫院特別設立流感疫苗施打專區。

各地衛生所也出現接種盛況，太平衛所八點開門前，門口已出現人龍，一整天下來共計有337人完成接種，原本預計開兩線進行接種，臨時增加一線一起進行公費流感疫苗接種，衛生所護理長蘇香如預估，6日逢周二遇上嬰幼兒疫苗接種，人潮會更多。

慈濟感染管制中心主任何承懋指出，今年公費流感疫苗跟往年最大不同在於疫苗從往年三價升級為包含四個流感病毒株的四價，保護力更廣。另外新冠肺炎疫情使得注射流感疫苗更為重要，兩者都是會造成呼道感染的病毒，打流感疫苗有助於醫師臨床鑑別，對症下藥以縮斷治療時間，也避免同時感染時，引發更嚴重的併發症。

(中時 )