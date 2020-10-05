彰化客運44歲熊姓公車司機，2016年10月間行駛在彰化市市區中山路上，靠站接駁乘客後起步，不慎與任意變換車道的王女擦撞，導致車上乘客跌倒，頸部和下背挫傷、胸椎閉鎖性骨折，彰化地院依修法前業務過失傷害，判熊男拘役50日，得易科罰金、全案可上訴。

根據判決書，當年10月26日上午7點50分許，熊男駕駛公車，在彰化市中山路、太平街口靠站，吳女等乘客上車後起步；此時王女駕駛自小客車，突然直接從內側快車道違規右轉彎進太平街口，熊男煞車不及，公車左前車角擦撞小車右側車身。

當時上車後正在找座位的吳女，因而重心不穩跌倒受傷，第12胸椎壓迫閉鎖性骨折。警方到場後熊男自首為肇事者，事後吳女提告，熊男遭檢方依業務過失傷害將熊男聲請簡易判決處刑，但彰化地院法官認為不宜，改以一般通常程序審理。

該事故經交通部車輛事故等單位鑑定，均認為公車駕駛路邊起步行駛時，未注意讓行進中車輛先行，為肇事主因。法官則查閱行車記錄器與路口監視器，公車是起步後2至3秒與小客車碰撞，未讓王女車輛優先通行，致使發生車禍；王女驟然向右變換車道，違規右轉，認為兩車駕駛均有過失。

法官審酌，熊男擔任7年多來，敘獎不斷，案發前後都連續獲安全駕駛表揚，記小功2次、大功1次，可見熊男平日駕駛行為良好，車禍後更知所警惕，犯後態度尚佳，認檢方求刑過重，故作如上量刑。

(中時 )