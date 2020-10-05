34歲日本混血辣模道端安潔莉卡（Angelica Michibata），去年爆出與韓裔丈夫設局仙人跳，後來她出面宣布兩人已離婚，為了獨自扶養2歲兒子，日前還推出三點全露寫真集，沒想到今（5日）她突然宣布生下第二胎，再度升格當媽媽。

道端Angelica在IG曬出和寶寶的合照，宣布順利生下第二胎，是個可愛的兒子，同時透露今年初和剛決定和前夫離婚時，就發現自己懷孕了，坦言當時非常迷網不安，「但是現在，我從心底覺得選擇單身和決定生下小孩這兩個決定都是正確的，感到十分幸福。承蒙我兩個兒子，令我能變得堅強。」最後，道端Angelica也承諾會獨自養大兒子，作為一個女人和母親會盡最大的努力。

道端Angelica驚喜宣布生下第二胎兒子。（圖／翻攝自IG）

道端Angelica的韓籍前夫去年在東京恐嚇勒索一名40多歲男子35萬日幣（約台幣10萬元），由於當時Angelica也在場，並傳出被恐嚇的男子是Angelica的舊愛，因此Angelica被質疑也是共犯，而在前夫被拘捕後，Angelica神隱一段時間才出面道歉，稱因為惹火老公，才會發生一連串事情，向被影響到的人道歉，同時宣布和事務所解約，之後會獨立在模特兒圈發展，努力撫養兒子。

離婚後為了養家，道端Angelica於8月推出全裸寫真集《Angelica》，發行前就登上大型網購平台預售榜冠軍，未料正式發行後卻慘滯銷。

在 Instagram 查看這則貼文 道端アンジェリカ（@angelica_michibata）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 下午 9:29 張貼

(中時新聞網)