川普感染新冠病毒引起全球關注，而在美中關係惡化下的大陸網民情緒反應卻相當複雜，大陸媒體網紅胡錫進為此在微博上發文對川普表示同情，並祝願他與其夫人都能度過難關，他同時對對網民左右開弓，要求他們保持克制，不要太過於挖苦川普，而對於部份網民批評大陸外交部發言人推特文章，則稱這些人是美國「自乾近衛軍」、「能不這麼賤嗎？」

《環球時報》總編胡錫進表示，無論川普政府之前在新冠疫情問題上是如何攻擊大陸，當他作為一位老人感染病毒時，都應該同情他，也因此轉推大陸外交部發言人華春瑩表達慰問的推文。

胡錫進話鋒一轉表示，但是這個時候美國國會聽證會上，兩名共和黨議員與衛生部長阿紮一唱一和惡毒攻擊中國大陸，繼續將美國的新冠疫情向大陸甩鍋，真是很low的表現。川普總統和第一夫人感染病毒無疑進一步暴露了美國抗疫的薄弱，但外界出於同情和禮貌此時會避免展開這個話題。美國政府和國會應當配合國際輿論當下在這個方向上的低調，但上述國會聽證會上的表現顯然是在進一步挑動爭論，這絕對不是尊重川普夫婦、創造更有利於幫他們安心恢復健康氛圍的表現。中美應當開展抗疫合作，華盛頓的政客們如果因為短視而拒絕面對這一常識性邏輯，很是可悲。

胡錫進說，大陸民間對美國越來越極端的對華政策、尤其是在新冠疫情上向大陸潑髒水有很大情緒，是很自然的。不過他希望網路上的段子手們在川普感染病毒的事情上保持克制，那樣的克制在資訊高度全球化的互聯網時代會被注意到，並且產生積極影響。

至於華春瑩在推特上表示慰問引起網民批評，胡錫進認為，外交部發言人說話是給外國人聽的，尤其是當他們使用推特說話的時候。無奈中國大陸有一幫美國政府的「自乾近衛軍」(自帶乾糧擁護美國)緊盯大陸外交部發言人的每一句話，常常是美國人還沒叫，他們就先叫起來了，「哈哈，能不這麼賤嗎？」

胡錫進直接批評這些在網上發表支持美國言論的人有立場的問題，他說，美國高官百般攻擊大陸，大陸外交官該怎麼做怎麼說，是很專業的事﹂有些評頭品足為美國打抱不平的人，很多還不是專業不專業的問題，而是「屁股坐歪了」。

有些大陸網民對此評論稱，「老胡一會兒火力全開攻擊美國，一會兒又懷柔，角度太多變化太快，我們跟不上啊，是左還是右麻煩站好隊哈」，「好不容易被你們煽動起來的節奏，再想帶回來就更困難了」，同時也有多位網民質疑為何胡錫進與華春瑩可以上推特，但他們卻上不去，「這算是特權嗎？」

(中時新聞網)