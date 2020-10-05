台中私立弘文高中國中部國一女生鄭湘穎(前左二)獲頒2020第五屆金鼓獎「最佳鼓手獎」，由台北演藝經濟文化交流協會創會理事長王祥基(右1)頒獎。(鄭任南攝)

知名製作人王治平(著綠衣者)獲邀擔任2020第五屆金鼓獎評審委員。(鄭任南攝)

2020第五屆金鼓獎4日在中視演出並舉辦頒獎典禮，邀請國內首創大型爵士鼓樂團「鼓霸樂隊」演出。(鄭任南攝)

2020第五屆金鼓獎與會嘉賓會後合影。(張文光提供／李侑珊台北傳真)

勇奪第五屆金鼓獎「最佳鼓手獎」鄭湘穎(左2)與家人會後合影。(李侑珊攝)

2020第五屆金鼓獎近日舉辦系列活動，當中年度爵士鼓大賽邀請國中小到大專學子參賽，比賽最大獎即「最佳鼓手獎」，由台中私立弘文高中國中部國一女生鄭湘穎奪得，喜歡饒舌歌手瘦子、日本搖滾樂團One ok rock的她，希望未來能成為一名專業鼓手，也勉勵所有在學樂器的同學們，都能持之以恆，不要放棄。

金鼓獎由中華打擊樂協會舉辦，並由知名爵士鼓演奏家張文光發起並促成，金鼓獎大賽於今年已邁入第五屆，邀請知名製作人王治平、趙家駒等國內外知名音樂人擔任評審委員，4日於中視舉辦頒獎典禮，知名導演朱延平、台北演藝經濟文化交流協會創會理事長王祥基等人皆到場支持，希望透過活動的國際交流與競賽型態，讓爵士鼓學習者相互切磋，增加技能。

主辦單位表示，金鼓獎大賽迄今已成為國內爵士鼓界最重要的年度活動，自2016年開辦起，便以高規格器材，打造最好的技術交流平台，參賽者也從台灣擴散到大陸、東南亞與歐美地區。

今年金鼓獎大賽在中視舉辦，張文光在活動中致詞時表示，創辦這項賽事，就是希望能替爵士鼓手們打造專屬舞台，參賽者從國小到大專生，鼓勵學子參加比賽，為的就是希望培育後進。

張文光也提到，金鼓獎大賽今年已進入第五屆，希望未來也能比照金曲獎舉辦長達31年，「這條路能繼續長長遠遠走下去」，推動爵士鼓演奏與學習風潮。

今年獲得最佳鼓手「最佳鼓手獎」的國一生鄭湘穎說，女生學打鼓確實不常見，但自己對打擊樂很有興趣，爸爸媽媽因此鼓勵她學習爵士鼓，甚至還在家中為她準備一套電子鼓，以利平時練習，目前已累積6年鼓齡的她，去年小學六年級便已獲頒金鼓獎國小組金獎。

鄭湘穎提到，平時就很喜歡聽音樂，最喜歡饒舌歌手瘦子、日本搖滾樂團One ok rock，希望未來能夠成為一名專業鼓手。談到堅持學習樂器不容易，她鼓勵所有都在學習音樂的同學們，一定要持之以恆，不要放棄喜歡音樂的心情與動力。

(旺報 )