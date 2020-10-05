高市觀光局推出「乘風而騎」單車遊程，主打鳳山等5大路線，融合在地人文風情、美食等。（柯宗緯攝）

高市觀光局近年力推單車旅遊「乘風而騎」，今年擴大舉行，10月起祭出鳳山、左營、岡山、美濃、茄萣等5大遊程，除運動強健身心外，更串連人文歷史、在地美食，體驗深度旅遊，漫遊城市博物館，搶攻後疫情時代國旅商機。

高市觀光局長周玲妏表示，大高雄適合放慢腳步，停下來看看風景，近來環保意識抬頭，隨處可見公共自行車YouBike與電動機車，適合遊客深入大街小巷探索，包含特色景點、美食小吃、古蹟廟宇、生態景觀等，讓活動建立好口碑。

高市觀光局推出「乘風而騎」單車遊程，主打鳳山等5大路線，融合在地人文風情、美食等。（柯宗緯攝）

這5大單車遊程，分為地區小團深度遊、大型百人單車活動，價格159至890元不等。最大場為鳳山，共計500人，31日為漫遊鳳山，吃杏仁糕、打鐵街金工DIY、集章抽獎。美濃則可體驗獅山水圳「漂漂河」、阿公店土雞、茄萣飛鳥及海洋生態。

其中，茄萣場可體驗二仁溪船筏、蘆笛DIY、白香餅伴手禮，名額僅50名，開放報名已經秒殺，周玲妏呼應民眾熱情，願意加碼名額。報名資訊可洽高雄旅遊網。

觀光局也與在地商家、協會合作，像是美濃「濃夫生活」、岡山「志斌豆瓣醬故事館」、左營「中外餅舖」、茄萣「舢筏協會」、鳳山「黃埔新村SOHO工房」等，遊程當日不只可運動，帶走滿滿回憶，還有特色紀念小物可拿回家。

(中時 )