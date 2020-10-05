隨著亞太區越來越多商家朝電子商務轉型，Google自去年開始在印度與印尼，協助零售商家在網路上免費刊登他們的產品資訊，Google 5日宣布，將把這項服務拓展至全亞太區，今年十月中起，亞太區的Merchant Center商家能免費在Google購物（Google Shopping）分頁刊登產品資訊。

Google表示，對零售商來說，不論是否有在Google投放廣告，這都是獲得免費曝光的好機會，能向每天造訪Google的數百萬名購物者宣傳自家產品。對購物者來說，這表示他們可透過Google購物分頁找到更多商店的產品。對廣告主來說，免費刊登產品資訊可以提高付費廣告活動的效益。

Google今年初在美國推出這項行動，零售商家在免費刊登產品資訊與廣告之後，獲得的平均瀏覽次數增加了一倍且造訪率超過50％，其中又以中小企業的成長幅度最高。

亞太區民眾購物交易的方式也正經歷巨變。早在疫情出現前，電子商務就已蓬勃發展。以東南亞為例，當地的網路經濟於去年達到1,000億美元，且預估至2025年時將達到3,000億美元。

根據Google的分析，亞太區有53％的線上購物者在疫情發生後更常選擇網路購物，且有將近40％原本沒有網路購物習慣的使用者表示，疫情結束後他們傾向繼續透過網路購買商品。另外，每三位購物者就有一位購買不曾購買過的品牌。

為協助零售商適應變化，Google透過Grow with Google提供技術培訓，並分享研究結果與深入分析，協助商家做出更周全的決策。此外，Google也推出零售商家指南以及一系列線上研討會協助商家優化管理他們的數位商店。

Google指出，Merchant Center與購物廣告的現有使用者不需採取任何行動，即可免費刊登產品資訊。如果是新接觸Merchant Center的使用者，Google將陸續於未來數週至數月簡化申請加入的程序。

(工商 )