高林實業（2906）轉投資美之心代理的頂級箱李品牌RIMOWA，首間專賣店落腳信義區貴婦百貨BELLAVITA一樓；美之心指出，1號店已於上月25日起營業，預計明年第三季前將陸續進駐雙北、台中、台南與高雄等至少五店。

美之心取得RIMOWA經銷授權後，已在今年7月於台北市內湖科學園區設立全新概念的客戶服務中心，首間專賣店開始營運後也象徵美之心為台灣RIMOWA客戶正式提供全面的服務，並預計明年第三季前陸續進駐雙北、台中、台南與高雄等市區A級百貨。

美之心自民國70年代起進入時尚產業，目前主營DELVAUX、 BALLY與RIMOWA等三支國際奢侈品牌。其中比利時皇家皮件品牌DELVAUX主打頂級客層，目前分別在台北BELLAVITA與台中新光三越設立專賣店，並不定期於各地百貨針對目標客層舉辦快閃活動，為未來開展新櫃做準備。

此外，瑞士經典名品BALLY在台灣市場長期累積知名度，在美之心代理下重回台灣市場，近期更擴展客層至年輕族群，目前在台北忠孝SOGO、信義遠東A13、台中新光三越與板橋大遠百等均有設立專賣店，第四季將持續於高雄開展店櫃。

由於美之心具備多品牌代理與精品複合店經營能力，熟稔國際各大精品集團，與國內主要通路更有長期配合經驗，因此仍計畫持續擴大品牌陣容，並將進一步挹注高林實業合併營收。

(工商 )