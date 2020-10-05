統計近10年第四季全球股市，上漲勝率達90％、平均漲幅3.2％，表現不俗。投信法人認為，從過往經驗觀察，未來操作仍應採取「股票優先」策略，但考量美國11月大選、川普染疫等不確定因素，可搭配高評級的債券，降低波動風險。

根據資料顯示，代表全球股市的MSCI世界指數，近10年第四季共有9次上漲，勝率達90％，平均漲幅約3.2％。按主要地區來看，美、歐、日等成熟國家股市漲幅分別有4.5％、2.9％與7.3％，勝率都在80％，扮演領漲的角色。

若按產業別區分，非核心消費、金融、工業表現最好，平均漲幅分別達4.3％、4.2％與4％，同時勝率都有90％。至於資訊科技，勝率雖然略低，只有70％，但平均漲幅4.2％，同樣亮眼。

第一金全球FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，第四季大陸十一長假、歐美聖誕節陸續來臨，掀起一波波的消費熱潮。而且不僅終端消費品買氣旺，上游的工業製造、科技業供應鏈，提前備貨，業績同樣轉強，自然為股價提供推升助力。

今年來，雖然受到疫情影響，百貨、零售業買氣慘淡，然而，拜AI人工智慧、雲端運算、金融科技等技術的幫助，消費需求轉向網路，線上購物人潮不減反增。唐祖蔭認為，相關的人工智慧、電子商務、金融數位支付、大數據等，更是不錯的投資標的。

不過，由於11月初美國總統大選即將登場，今年預計會有更多選民採取通訊投票，延長開票空窗期，恐怕會帶來紛爭，加上川普染疫事件，金融市場波動度將同步提高。唐祖蔭建議，擔心選情不確定性的投資人，應搭配2～3成資金，配置高評級的投資級公司債，降低風險。

以近10年為例，全球股市年化報酬率為7.13％、年化波動度14.88％，報酬風險為比0.48；若以80％股票，再搭配20％配置全球投資級債，後者年化報酬率3.77％、年化波動度4.35％，那麼整體報酬風險比可提升到0.68。

(工商 )