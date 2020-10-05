《國際產業》微軟宣布投資希臘雲端基建 17:392020/10/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟體科技巨擘微軟資深主管周一宣布，將投資希臘的雲端基礎建設，讓希臘成為區域雲端服務中心。 希臘經濟已經持續十餘年債務危機，新冠疫情更添雪上加霜。微軟的投資承諾不啻為該國經濟佳音。 微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，微軟正在希臘投資研發活動。微軟承諾為數千名希臘民眾進行培訓，此將讓希臘受惠。 希臘總理指出，資料中心的投資，長遠地將為希臘帶來數十億歐元的財務利益。 (時報資訊) #希臘 #微軟 #雲端 #承諾 #國際產業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》今年首8個月全球EV電池銷售 樂金化學市占首位 13:582020/10/05 財經 《電子零件》長假提前拉貨 群電9月營收創新高 15:062020/10/05 財經 《電腦設備》蘇州明基醫院取得JCI國際醫療認證 15:572020/10/05 財經 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 《產業》砸2千萬歐元 阿克蘇諾貝爾加碼投資台灣 15:232020/10/05 財經 筆電需求旺 宏碁、緯創業績進補 04:102020/10/05 證券．權證 接力申購潮 軒郁國際承銷價96.9元 11:362020/10/05 財經 國際金價榮景 至少再兩年 04:102020/10/05 生活新聞 陸功率半導體市場 靜待契機 04:102020/10/05 產業財經 《產業》中芯公告美國出口限制 研調：中國半導體面臨衝擊 08:012020/10/05 財經 財經熱門新聞 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 新台幣匯率今年超強 李長庚「解密」重要原因 - 財經 - 工商 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海九月營收創2020年新高 - 財經 - 工商 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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