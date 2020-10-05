軟體科技巨擘微軟資深主管周一宣布，將投資希臘的雲端基礎建設，讓希臘成為區域雲端服務中心。

希臘經濟已經持續十餘年債務危機，新冠疫情更添雪上加霜。微軟的投資承諾不啻為該國經濟佳音。

微軟總裁史密斯(Brad Smith)表示，微軟正在希臘投資研發活動。微軟承諾為數千名希臘民眾進行培訓，此將讓希臘受惠。

希臘總理指出，資料中心的投資，長遠地將為希臘帶來數十億歐元的財務利益。

(時報資訊)

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