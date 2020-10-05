2020年諾貝爾獎5日正式揭開序幕，通稱醫學獎的「諾貝爾生理學或醫學獎」率先登場，由美國兩位學者艾爾托（ Harvey J. Alter）與萊斯（Charles Rice）以及英國學者休頓（Michael Houghton）三人共同獲獎，得獎原因是發現C型肝炎病毒，而3人將平分1000萬瑞典克朗（約新台幣3237萬）獎金。

(中時 )