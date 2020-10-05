諾貝爾醫學獎揭曉 3人共獲殊榮 17:402020/10/05 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 諾貝爾今天揭曉醫學獎。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年諾貝爾獎5日正式揭開序幕，通稱醫學獎的「諾貝爾生理學或醫學獎」率先登場，由美國兩位學者艾爾托（ Harvey J. Alter）與萊斯（Charles Rice）以及英國學者休頓（Michael Houghton）三人共同獲獎，得獎原因是發現C型肝炎病毒，而3人將平分1000萬瑞典克朗（約新台幣3237萬）獎金。 (中時 ) #殊榮 #醫學獎 #諾貝爾醫學獎 #揭曉 #3人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諾貝爾生醫獎由3英美病毒學家分享 研究C肝救數百萬人命 13:322020/10/05 國際 持修奪獎爽打電動到暈 04:102020/10/05 娛樂新聞 運用AI賦能加速數位轉型深獲肯定 玉山銀 奪IDC數位轉型大獎 04:102020/10/05 金融．稅務 忠貞新村 3萬面國旗迎雙十 04:102020/10/05 地方新聞 2020第五屆金鼓獎 國一女生勇奪最佳鼓手大獎 17:412020/10/05 生活 大陸這3省民眾 出門就搭高鐵 04:102020/10/05 焦點新聞 《電腦設備》緯創醫學深耕南台灣 打造智慧照護健康生態圈 15:232020/10/05 財經 捍衛彰化 環保局偕警摘金環獎 04:102020/10/05 地方新聞 工研院奪三項2020全球百大科技研發獎 15:432020/10/05 財經 敢損我機車我桶你屁股！ 三重警方2小時力逮傷人歹徒 10:492020/10/05 社會 國際熱門新聞 廣島原爆 情侶被拍下俯瞰毀滅市容 74年後主角現身了 - 國際 誰在唯恐兩岸不亂 - 國際 熟女愛上親生父竟共謀分屍男友 原因竟是「我想跟爸結婚」 - 國際 川普染疫有救嗎？知情人士終爆內幕 - 國際 大叔激戰15歲少女30天 不願「遠距離戀愛」直接下榻衣櫃 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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