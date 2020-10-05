公費流感疫苗5日開打，高醫出現施打人潮。（柯宗緯攝）

公費流感疫苗5日開打，高醫院長鍾飲文（左）帶頭施打流感疫苗。（柯宗緯攝）

今年度公費流感疫苗5日開打，高市府採購73萬350劑，全市涵蓋率逾26％。衛生局提醒，秋冬為流感高峰期，加上新冠肺炎有可能再次來襲，一旦交叉感染，嚴重恐併發症，甚至死亡；呼籲年長、幼兒、重大傷病、慢性病等4大高風險族群，盡速接種。

衛生局長黃志中指出，今年全球面臨嚴峻新冠肺炎疫情，超過3300萬人染病，死亡人數突破百萬，而新冠肺炎部分症狀與流感類似，恐造成診斷難度，完成疫苗接種後，至少2周才能產生保護力，民眾應儘早接種，讓身體提早產生抗體。

黃志中表示，全市有610間合約醫療院所，民眾可先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以免撲空。據統計，去年65歲以上長者接種公費流感疫苗比例僅52.58％，為鼓勵民眾踴躍施打，舉辦好康大放送，可抽按摩椅、遊戲主機、50吋4K液晶電視等好禮。

高醫今已湧現排隊施打人潮，高醫院長鍾飲文強調，流感是因感染流感病毒所致，嚴重者可能導致肺炎、器官衰竭或休克，危及生命。流感與新冠肺炎症狀也相似難以區分，為避免混淆，建議接受流感疫苗注射。

高醫設置快速流感疫苗接種站，只要符合接種對象民眾，都可現場報到，經過醫師評估後，立即接受疫苗接種，不僅免掛號費，而且節省門診等待時間。

高醫家庭醫學科主任李純瑩表示，高醫快速流感接種站設在啟川大樓一樓「生命樹」前、靠近藥局的走道，由醫師親自問診，現場共設置4間接種站，每間都有圍簾，可兼顧病人隱私，從10月5日至16日期間，星期一至五上午8：30至12：00，以及下午1：30至5：00提供公費疫苗接種。

(中時 )