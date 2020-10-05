屏東農業生技園區建構「客製化國際保鮮物流中心」，農委會主委陳吉仲（前排右）誇口完工後將大幅翻轉台灣農業。（林和生攝）

為延長農產品壽命、抑制產銷失衡帶來的價格崩跌，行政院農委會投入5.74億元，於屏東農業生物技術園區打造「客製化國際保鮮物流中心」，第一期廠房新建工程5日開工動土，農委會主委陳吉仲誇口，待冷鏈中心完工將大幅翻轉台灣農業。

國際保鮮物流中心占地3公頃，目前共規畫1347個棧板冷藏、7800個棧板冷凍空間，加上日處理量達10噸的加工包裝空間，還有催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷設計，總樓地板面積超過3000坪。

「冷鏈決定通路與農產品價格」，陳吉仲不諱言，台灣農產品價格長期偏低，就是缺乏完整冷鏈體系，因此，行政院將投入4年100億元的冷鏈計畫，就包含這座客製化保鮮物流中心，屆時將協助高屏地區處理鳳梨、芒果及香蕉等農產品，延長壽命、提高品質，進而增加農民收入。

屏東農業生物技術園區籌備處主任謝勝信強調，國內許多農產品在生產品質與價格上都具有國際競爭力，一旦保鮮物流中心加入，將對穩定農產品供需、運銷量能擴大等均有助益，未來會加強進度控管，務必以最完善的軟硬體設施及配套措施，共創產業及農民多贏契機。

此座保鮮物流中心預計2022年2月竣工，之後會交付已預約承租的全日物流公司進駐營運，將從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送等，進行一系列冷鏈物流服務業務，可望擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。

(中時 )