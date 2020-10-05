金馬影后李心潔上個月為電影《夕霧花園》接受台灣媒體視訊聯訪，曾透露疫情打亂她的工作計畫，但還是很想回來台北看看走走，她日前付諸行動低調來台，5日在Instagram分享居家隔離生活點滴。據悉，李心潔此行來台是為了首次監製的電影《富都青年》入選今年金馬創投企劃，她也將出席金馬影展系列活動。對此，金馬執委會證實李心潔人在台灣，但是她私人行程，目前確認將出席金馬創投會議談企劃案。

李心潔忍痛暫別雙胞胎兒子來台，在Instagram寫下千字文抒發心情，出發前寫道：「早上送兒子去上學，兩個寶貝哭到我心都碎了。從懷孕到他們四歲從來沒有經歷那麼長的分離，真的真的太不捨了！」她談到隔離心情，表示自己太久沒有真正一個人，有點茫然，「整個人有點提不起勁，有些事要做，但不知該從哪做起」，第三天，她打開小陽台的門，讓風吹進來，站在晨光裡感受大自然的味道，然後開始畫畫，「我想起那一年在臺北，為《念念》裡我的女兒畫畫」。

李心潔抵台，將參加金馬創投會議。(翻攝自李心潔Instagram )

她也分享日常生活：「網購日常用品，新鮮食物，點餐…，這是和外在世界唯一的聯繫。當只能在有限的空間裡生活時，『跳舞』就是我最好的運動。播一首歌，然後隨著音樂隨意舞動自己身體，感覺它時而快，時而慢下來的擺動，感覺它的伸展，沒有預習，沒有規律，沒有束縛。」

李心潔Instagram全文

隔離小日子散記1號

第一天， 第二天…數日子。

整個人有點提不起勁，有些事要做，但不知該從哪做起。

太久沒真正一個人了，有點茫然。

第三天．

陽光普照，打開小陽台的門，讓風吹進來，站在晨光裡感受大自然的味道。

可以開始畫畫了，我跟自己說。

擺好畫布，調顏料，上色。

我想起那一年在臺北，為“念念”裡我的女兒畫畫。

在美術指導家裡安靜的作了一個多星期的畫，有時候我自己一個人畫，有時候Bella跟我一起畫。

美術家裡的貓總是在某個角落安靜的看著兩個女人畫畫。

每天七八點醒來，整理床，喝一大杯溫開水，用濕布把房間清潔一遍（隔離期間沒有打掃服務），準備早餐….有時候叫外賣，有時候自己準備。

然後靜坐。

閉上眼，靜靜坐著，漸漸清楚的空間，越來越放鬆的身體，越來越安定的心。

網購日常用品，新鮮食物，點餐…，這是和外在世界唯一的聯繫。

當只能在有限的空間裡生活時，“跳舞”就是我最好的運動。

播一首歌，然後隨著音樂隨意舞動自己身體，感覺它時而快，時而慢下來的擺動，感覺它的伸展，沒有預習，沒有規律，沒有束縛。

成為一輩子都渴望自由的水瓶座，是禍是福？

小的時候有大自然的寬闊讓我揮灑自由，長大後可以離開家鄉到異地無拘無束闖盪，可以一個人愛去哪就去哪旅行體驗生活，結婚前還可以跑去印度一個多月走一趟心靈之旅，有了孩子後依然擠出時間畫畫，寫東西，想事情，偶爾走進電影世界成為另一個靈魂，過另一種人生，孩子才四歲，就帶著他們一起回到自己最愛的大海…..然後還可以在疲累時來段閉關，暫不營業。

媽媽20歲就結婚，這一生從來沒有機會追尋她的夢想。

她的遺憾成就了她的孩子的自由。

她總是全心全意的接受，鼓勵和支援孩子的夢想。

她的愛把我寵成一個無人能管的孩子，也成為一個很小就清楚自己人生方向的小孩，那個方向不是用邏輯思考的腦子計算出來的，那是一個聆聽心的聲音而一步一步往前走的方向。

媽媽給了我們一個聆聽自己的自由。

她沒念什麼書，但卻在育兒上實踐了最崇高的精神“聆聽孩子”，讓他成為他自己的樣子。

個展因為疫情延到明年，多了時間把創作再想透一些。

安靜下來，好好整理個展的文案，還有個展短片的內容。

為什麼要畫畫？

那些密密麻麻的線條裡說的是什麼？

而我又在那個世界裡探索什麼？

做一些這趟工作的準備。

為了它前後要隔離28個日子，因為找到了這個工作可能可以產生的樂趣和某一種新的嘗試。

最最內心深處，我還是個不願意長大的頑皮孩。

做每一件事時，都像小時候看著那棵大大的蓮霧樹問自己：我可以爬多高？

沒想過會摔下來，只想到爬上去採到蓮霧大口吃的快樂。

決定做的任何事，再苦都要找出它的樂趣，都要懂得去享受。

你的選擇只有你自己可以完成。

小時候從來沒人管，不停的玩，自由的玩，快樂的玩，長大後也沒人管，在每一個成人的遊戲裡漸漸長成現在這個樣子。

我可以這樣任性到很老很老嗎？

2020.10.5

(中時 )