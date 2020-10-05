總舖師料理美食，讓闔家歡喜，但自己也有需要面對的家庭課題。導演樊宗錡以廚師阿燦師故事為靈感，談論兩代父子情，編創作品《十二碗菜歌》，劇中將擺設宴席，邀請觀眾邊吃飯、邊看戲。

樊宗錡表示，為了尋找創作靈感，他訪問了各行各業的叔叔伯伯，並從中觀察到台灣的父親，大多沉默寡言，不常談論自己內心的想法，「也因此子女們往往也難以了解父親的喜好，不知道他們有什麼故事，但父親對子女，其實都有說不出口的愛。」

為了呈現老派父子的互動方式，他和來自總鋪師家族的阿燦師合作，取材他與父親相處的故事，談論料理背後所隱含的真情。

阿燦師辦桌資歷超過40年，本名為林明燦，他的父親是有「台灣辦桌祖師爺」之稱的林添盛。阿燦師表示，他有個大廚老爸，但他的爸爸，其實從沒真正教他下廚。

阿燦師表示，大廚的工作非常忙碌，「就連兒子也很難有另外的空檔跟他學料理，他最常告訴我，眼睛要放亮，在工作現場，看一次就要記住，我經常在他身旁看他煮菜，他知道我在看，動作也會特別放慢。」

阿燦師的父親在廚房裡展現嚴厲的一面，但其實非常擔憂他的未來，甚至要他不要當廚師，「爸爸覺得這一行實在是太辛苦了，好在我有兩個好朋友，一位是阿斗師（劉東波），一位是阿成師（張振名），有他們願意挺我，讓我可以傳承衣缽。」

阿燦師表示，他最喜歡父親發明的辦桌菜「撒嬌雞」，「吃起來甜密又順口，就像在撒嬌一樣。」阿燦師說，他最愛在喜宴上煮這道菜，「我還改名成撒嬌喜全雞，聽來喜氣又甜蜜，大家都喜歡。」

演出將於10月17日在台南歸仁仁壽宮、24日在台東新東糖廠文化園區、31日在桃園護國宮太子廟，11月7日於屏東車城福安宮、14日在台北國家兩廳院藝文廣場登場。

(中時 )