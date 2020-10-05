【政新鮮】丁允恭把辦公室當砲房 鄭麗文批政府不查讓渣男橫行

總統府前發言人丁允恭遭爆在任職高雄市新聞局長期間，曾劈腿多女、逼墮胎等行為，甚至把局長辦公室當砲房引起社會譁然，立法委員鄭麗文接受《中時新聞網》訪問表示，丁允恭的行為令全國婦女都相當憤慨，總統府是整個中華民國政府最高的領導機構，裡面居然窩藏了這樣的一個渣男，儼然已經嚴重破壞了中華民國政府的形象，不過很遺憾的是，事發至今相關單位都沒有啟動政風調查，喊話政府要拿出應有的原則以及態度，追究他過去的所作所為，「讓全國女性同胞知道說政府會保護你，做你的後盾，這種事情我們是不容許發生的。」

「這樣的一個渣男，他到底在行政院內、總統府裡有沒有故技重施，沒有啟動調查就沒有人知道，好像他道歉請辭之後，這件事就當沒有發生一樣。」鄭麗文感嘆，現在我們除了看到，監察院的女性監委有表明要查這件事，沒有看到其他政府單位有任何的反應，實在太離譜，認為政府這樣的作為會導致性別平權倒退。

「如果我們真的重視性平的議題，如果我們真的不容許職場有性騷擾，就請把丁允恭這件事情當回事，而不是讓渣男橫行。」鄭麗文呼籲全台灣中央地方各級單位，要徹底落實性別事件的處置，不能明明有這些規定，但當渣男要伸出他鹹豬手對你不利的時候，卻哭訴無門，無法提供被害人協助撫平傷痛。

「不只姐姐妹妹要站出來，相信很多的男性朋友也不屑跟這種渣男為伍，所以這件事是無關藍綠、不分黨派的，不要把他政治化，所有的女生男生都要支持、反對這些渣男性騷擾的行為才對。」鄭麗文說，不能是因為他是丁允恭，因為他曾經是蔡英文、陳菊的愛將，就想說讓他大事化小小事化無，那就是沒有道德勇氣，正因為是自己人才更應該嚴辦才對，而不是遇到自己人就掩護躲起來。

（攝影剪輯／陳威成）

(中時新聞網)