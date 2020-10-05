導演魏德聖籌備的《臺灣三部曲》今（5日）在屏東大鵬灣啟動場景動工儀式，斥資上億元造山丘、挖河道，重塑「台江內海」，帶領觀眾穿越400年時空，回到17世紀的台南景色。這次他繼12年前締造票房5.3億的《海角七号》後，再度返回「福地」屏東拍攝，問他對新作籌備的信心，他只笑稱：「好久沒有享受賺錢的感覺！」該系列作第一階段群募累計至今已破9300萬元資金，雖然尚未達最初設定的1億元目標，不過魏德聖仍按照計劃搭建古大灣市鎮的場景。

魏德聖搭著遊艇、化身導覽員，一面指著遠方沿岸空無一物的土地，為現場媒體解釋未來將搭設的場景，「台灣真的找不到面積大又沒有蚵架的內海，其中一個場景我們將造出20公尺高的山丘，然後再搭城堡。另外我們也會打造特別的漁寮聚落，因為漲潮退潮的落差有80公分高，所以會建類似南洋風格的高腳屋，漲潮時，人走在海上的樣子會非常美」。

魏德聖和屏東縣長潘孟安步行前往大灣漁寮。（米倉影業提供）

魏德聖和屏東縣長潘孟安、大鵬灣國家風景區管理處處長陳煜川。（米倉影業提供）

在片中台江內海是西拉雅人、漢人與荷蘭人匯聚的重要地區，劇組從2017年下旬就開始在全台勘景，去年初終於找到了大鵬灣風景區。魏德聖導演首次在水邊搭造場景，還要開挖河道，岸邊泥土潮濕，要如何讓地基平穩也會是搭景最大挑戰，「未來要在地上蓋房子，也要讓牛車走上去，如何把地打實應該是我們最重要的工作」。片中6大主要場景，包含「塔赫魯魯社」、「赤崁」、「東勢角」、「大灣漁寮」、「熱蘭遮舊城商館」、「大員街東碼頭」等。

如此龐大的計畫，選角也備受關注，魏德聖也賣關子透露《臺灣三部曲》主角群將會選定3位男主角，並由1位女主角貫穿所有作品，並且會從年輕演到老，「女主角在片尾的時候，戲才會把她鋪陳出去，在每部的結尾才會凸顯出來」。至於「鄭成功」的選角，他稱還在考慮，更開玩笑說：「看要不要隨便找一個，然後換我的臉上去！」惹得全場大笑。

屏東縣長潘孟安和導演魏德聖共同預祝搭景、拍攝一切順利。（米倉影業提供）

《臺灣三部曲》大鵬灣場景搭建機具正式動工。（米倉影業提供）

此外，團隊分置更包含台灣製片導演組、法國的特效組、韓國的動作及物理特效、日本的美術組，另外還會有2組動物組，他解釋：「台灣負責狗和豬，而牛和馬就由泰國組負責，豬比較不用演到戲，狗、牛、馬比較有戲，光是狗就可能動用30隻以上。另外有場獵鹿的戲，實際會用到10、20隻鹿。」他指出，電影在台南、高雄、屏東3地搭景，明年8月前必須得把場景陸續完成；此外，將到台東、宜蘭、沖繩等地實景拍攝，將於2023年拍攝完畢。至於先前在台南推動「豐盛之城」歷史文化園區計畫，將於明年4月動工，配合電影拍攝後，於2024年底開園區。

(中時 )