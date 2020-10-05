美國總統川普感染新冠肺炎住院，昨（4）日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜。對此，前立委陳學聖直呼，「川普真是好演員！」猜測他可能施打了疫苗，並感嘆美國的「10月驚奇」有得看了。
陳學聖今在臉書上表示，「川普真是好演員！川普搞不好自己作人體實驗，打了疫苗？！」同時，陳學聖也回顧他之前在臉書上的貼文指出，果然川普竟然就迫不急待地，帶給大家驚奇，來一趟無預警「病中出巡」。
陳學聖分析，相對於英國首相強森之前染疫，病懨懨，差一點死掉，川普的強，真的不是普通的強，還象徵著美國的強和偉大！這不就是川普上任以來，一直要恢復的美國光榮嗎？「相信很多美國人吃這一套」。
陳學聖還注意到，白宮總統醫療團的負責人在記者會上的說法，指川普住院後，情況一度不樂觀，但在實驗性治療與類固醇的支持下，總統本人的復原情況「令人樂觀期待」。
對於白宮醫療團隊的說法，陳學聖忍不住直呼，「哇！什麼是『實驗性』治療？」為救美國人性命，自己打了還在實驗中的疫苗嗎？太讓人充滿了想像空間，戲劇張力真的十足。不要忘了電影王國好萊塢在美國，川普後面會怎麼出招，單看他今天跳框「驚奇出巡」，就知道後面發展，保證精彩。
最後，陳學聖也說，拜登目前看來領先，但只能持守勢，對手亂攻一通，只要有一步對了，就可能翻盤，「看來這『10月驚奇』真有得看了！」
網友們也留言回應，「電視有報導，是用瑞得西偉治療」、「感染了才戴口罩，真是可謂不見棺材不掉淚」、「這很像兩顆子彈的劇本」。
(中時新聞網)
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