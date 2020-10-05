LINE官方帳號在今年正式升級，透過Messaging API的免費全面開放，陸續推出新功能強化精準行銷能力，今(5)日進一步宣布推出「官方帳號分眾+」深化「標籤功能」，在每次互動中更能了解加入官方帳號的好友，累積與好友對話中所蒐集到的資料，在下次推播時就能投其所好，達到精準行銷目的。

LINE官方帳號數目前累積達159萬，年成長達18%。而運用API傳送訊息量也大幅成長55%，可見運用API或外掛模組進行精準行銷成為趨勢。新推出的「官方帳號分眾+」不需要串連API就享有各類模組功能，對於沒有能力串連API的商家而言只需要一鍵啟動，就可以進行分眾標籤數據累積。只要中用量（月費800元）以上的帳號就可以免費使用，幫助商家更精準溝通。

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉曾分享：「官方帳號經營的關鍵在於『加強好友識別能力』」，為了幫助商家更了解好友輪廓及其行為軌跡，「官方帳號分眾+」透過自動回應訊息累積標籤，在下次推播時依照特性投放訊息，甚至可以針對特定標籤族群設計不同圖文選單（Rich menu）。再進一步還可設定自動回應訊息，依照關鍵字自動回覆問題。

1. 訊息標籤功能：聊天中就自動標籤分類

訊息標籤功能在對話中可針對好友的身份、喜好、常去的商店等做標籤分類，每次溝通中就能更了解好友。舉例來說，當好友加入官方帳號時，歡迎詞就自動詢問好友是否為會員、家庭結構跟常去的分店或常點的餐點等，好友點選的答案就會自動貼上標籤，後續店家可以找出常光顧特定分店的好友推播，或是針對特定餐點促銷吸引顧客上門。

2. 客製化圖文選單 依照好友類別顯示不同選單

男生想看到的內容跟女生不一定一樣，更別說設計風格了。在了解好友後，全新的「官方帳號分眾+」可依照不同標籤好友在官方帳號內顯示不同的圖文選單。例如針對不同性別、喜好顯示不同的選單，或是提供常客與新客不同的圖文選單，常客已經有來店經驗，可以提供季節限定套餐或活動；新客則可以促銷資訊吸引體驗。或是曾點選過手足保養的好友，將會被貼標為#手足保養，後續看到的圖文選單就是客製化關於手足保養的選項。

3. 自動回應訊息標籤：設定關鍵字就能自動回覆

「官方帳號分眾+」可設定當提及特定關鍵字時，會觸發對應的回答，回應同時會將好友貼上標籤，後續就知道問過相關問題的好友是哪些。店家可將常見問題如營業時間、產品疑問等先設定好自動回覆，「官方帳號分眾+」就可變身客服助理第一時間回覆訊息。更棒的是在自動問答同時系統就會自動貼標籤，透過好友問過的問題了解喜好，後續可以分享相關主題的活動吸引參與。

LINE官方帳號管理後台(CMS)與「官方帳號分眾+」分別加強廣度與深度溝通。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE官方帳號升級後連帶推出許多工具，幫助商家能強化維護與好友的關係。原本官方帳號管理後台(CMS)能廣泛向好友溝通，訊息的種類格式多，報表數字也完整，透過手動標籤可將1對1聊天過的好友分類成不同群組。「官方帳號分眾+」則是深度管理好友類別，以往需要有技術能力或是請廠商串接才能在對話中自動進行標籤化，現在只要是中用量以上的官方帳號，使用「官方帳號分眾+」就可使用設定好的模組，與好友的對話即自動建立標籤，甚至可以選擇特定時期互動過的好友再次推播訊息溝通。互補的兩個工具可相互使用，運用「官方帳號分眾+」深度了解好友後，可將資料匯入官方帳號管理後台(CMS)做進一步用不同格式訊息溝通，甚至針對特定族群投放LAP (LINE Ads Platform)投放型廣告，串連跨產品精準行銷生態。

(科技)