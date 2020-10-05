前高雄市長韓國瑜過去競選市長、總統時，曾造就5名民間意見領袖「挺韓五虎將」，而韓被罷免後，5人也相繼回歸本業，但仍會私下聯繫。挺韓的杏仁哥近日表示，他和「五虎將」等挺韓支持者們，將出席在新北舉辦的「雙十國慶嘉年華」。

2018年高雄市長選舉時，韓國瑜靠著「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」親民口號吸引基層選民支持，「挺韓五虎將」則在選戰期間趁勢崛起，包含「文山伯」張文山、「貼紙哥」黃建豪、「強強滾」張銘誌、「杏仁哥」吳育全、前高雄市鳥松里長陳清茂，而2020總統大選前後興起的還有「挺韓美模」高鈞鈞、「寒國人」等，持續為韓延續人氣。

杏仁哥近日在臉書貼文PO出2張宣傳海報表示，他和其他13位挺韓的直播主及退役少將于北辰、國民黨桃園市議員詹江村，雙十國慶日的10號、11號下午2點開始，要在新北市三重區的五谷王北街，三級古蹟「先嗇宮」前舉辦國慶慶祝活動。

韓國瑜2019年9月8日下午，赴新北市參拜三重先嗇宮。(圖/本報資料照，吳亮賢攝)

而韓國瑜在去年總統大選期間，9月8日三重大造勢當天，就曾赴先嗇宮參拜，且當時就有熱情韓粉自發性組成「韓國瑜護衛隊」到場迎接。

許多挺韓網友表示，「好懷念韓市長在的那年雙十節，韓市長會來嗎？」、「一起慶祝中華民國雙十節」、「非常期待」、「終於看到大團結的場面」。

(中時新聞網)