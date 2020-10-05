北市大安區復興南路與東豐街口，9月24日發生無證的砂石車，撞上7旬腳踏車女騎士，拖行數公尺，導致右腳骨折嚴重變形。議員耿葳5日發現，北市每年都有2000至6000輛大車無證上路，且2014年以來，大車肇事案件高達6997件，共造成12死758輕重傷。北市警局允諾，6日起啟動專案，加強科技執法，取締攔查。

耿葳指出，北市針對6.5噸以上大車（含砂石車），必須申請通行證，但卻發現，每年居然就有2000甚至6000輛大車無證上路，而去年及今年發生的砂石車害命，及拖行民眾的案件中，肇事砂石車都是無證違規上路，北市的大車管制區及通行證政策形同虛設。

耿葳說，無證上路的大車，僅被依《道路交通管理處罰條例》處以900元以上1800元以下罰緩，且申請的手續並不複雜，但仍有多數砂石車違規上路抓不勝抓，許多砂石車業者竟抱著僥倖心理，5、6輛車共用1張通行證。

「政策不彰，市民用路安全如何確保？」耿葳表示，造成民眾當場死亡的肇事率中，砂石車排名第一，而北市從2014年以來，此類大貨車肇事案件高達6997件，共造成12人死亡758人輕重傷，要求警方立即進行專案攔撿機制，落實通行證政策，並確保市民用路安全。

她還說，大貨車無證違路，位列北市前四大的違法行為，真實的違規「黑數」恐怕更多，北市的管制區規範遭藐視、蕩然無存。

北市警局長陳嘉昌答詢，會再加強取締攔查，取締的重點也可改變，將針對工地單位加強查察違規，以及用科技執法方式，進行專案攔查，6日起啟動。

(中時 )