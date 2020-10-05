鴻海（2317）5日公布9月營收為4663.63億元，成功拿下2020年新高，以及歷年同期第四高，表現較8月的4205.46億元，成長10.89％，但仍較2019年同期的5877.9億元下滑20.66％，累計前三季營收為3兆3483.52億元，亦較2019年同期的3兆6014.9億元，下滑7.03％。

其中四大類產品在9月的表現，相較於8月和2019年同期均以電腦終端產品表現最佳，其次為雲端網路產品，至於消費性電子產品、元件及其他產品，則互有消長，其中消費性電子產品相較於上月表現略優於元件及其他產品，但如和去年同期相較，則由元件及其他產品勝出。

另以第三季四大類產品的表現言之，相較於上一季，表現最佳的是消費性電子產品，其次依序為元件及其他產品、雲端網路產品、電腦終端產品；相較於去年，則以雲端網路產品勝出，其他依序為電腦終端產品、元件及其他產品、消費性電子產品。

(工商 )