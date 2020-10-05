61歲大叔陳豪參與民間社團自辦的雙十節「我愛國旗」活動，揹著國旗、跨上單車，參與全程1100公里環島接力，今天上午在台東縣政府廣場吹響號角後繼續向花蓮挺進；陳豪說，現今的政治氛圍下，不少人都對國旗「敏感」，希望藉此活動超越藍綠，喚起大家心中的國旗魂。

來自桃園，已經當爺爺的陳豪，這次參與由國際發光中華民國分會主辦的「我愛國旗」活動，全程參與單車環島接力，9月21日從台北蝴蝶館出發，日騎70到100公里，昨晚沿著南迴公路進入台東，累計已騎了680公里路，預計國慶日當天回到台北，總里程數約1100公里。

已經當爺爺的陳豪，挑戰全程1100公里「我愛國旗」單車環島接力。（莊哲權攝）

已經當爺爺的陳豪，挑戰全程1100公里「我愛國旗」單車環島接力。（莊哲權攝）

陳豪說，學生時代在運動會時，總會熱情揮舞班旗為選手加油；軍中演習時，也在軍旗飄飄中激盪出雄心壯志；而國手參加國際比賽，看到中華台北旗幟飄揚，心中更是熱血沸騰。

但是曾幾何時，很多人卻視國旗為敏感，甚至避之惟恐不及，正值兩岸關係緊張，試問若真要挺身而戰，揭竿抗敵時用的是哪面戰旗？期望這個匆促成軍的活動，能超越藍綠黨派，喚起國人愛國旗的心。

台東縣副縣長王志輝，5日上午為參與「我愛國旗」單車環島接力的陳豪等一行人加油打氣。（莊哲權攝）

陳豪等一行人，5日早上在台東縣政府前廣場集結，由副縣長王志輝為「熱血大叔」授旗，王志輝說，慶祝中華民國生日，縣府除了在重要路口掛滿國旗以外，也在縣府大樓外裝上國旗圖騰，迎接這意義非凡的時刻，更歡迎國人國慶連假到台東旅遊。

(中時 )