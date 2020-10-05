承億文旅看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招募優秀人才。（承億文旅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

承億文旅看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招募優秀人才。（承億文旅提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情重創全球航空業，不少空姐被迫休無薪假，全台最大文創設計旅店集團─承億文旅看好空服員過往優質服務訓練、外語能力及危機處理經驗，即日起為各家空服員打造轉職專案，大舉招募優秀人才，為集團2021將新開幕的日月潭及高雄2家飯店提前儲備人才。

新冠肺炎讓眾多空服員面臨無班機可飛窘境，目前承億文旅已在網路上針對空服業優秀人才展開招募，集團創辦人兼董事長戴俊郎表示，他自己年輕創業耕耘至今，相當能夠體會追尋心中夢想的企圖心，「承億文旅從不吝於給有企圖心的人機會」，願提供集團內部職缺優先給空服業從業人員爭取。

戴俊郎說，原本住房率就高於市場平均的承億文旅，自國人報復性旅遊後，深感旅遊業服務水準要不斷進步求好，而空服員員長久訓練出察言觀色能力外，更擁有良好談吐及應對經驗，尤其有些空服人員更具備領導或管理能力，都是承億文旅積極獵取的人才。

承億文旅品牌長簡巧珊也說，為了明年開張的兩家飯店，近日正在積極招兵買馬，發現不少求職者是從航空業轉戰，既然承億文旅以不斷創新的風格聞名，也肯定空服員在工作上的成熟度，因此特別保留求職彈性給空服業人才。

目前承億文旅預計開缺工作職務自飯店禮賓、儀態訓練師、飯店館長上至總管理處高階主管不等，將創造數十個工作機會，集團甚至大膽提倡，讓求職的空服員自薦工作長處，量身打造職位，歡迎有意轉職的空服員將個人優勢及特長寫明在履歷，透過面試將量身打造符合企業精神及需求的職務，讓疫情下的空服員人才瞭解，除了那片天空，在飯店服務業亦可一展長才。

(中時 )