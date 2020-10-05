雲林餐飲業者迎接雙十國慶，製作國旗蛋糕送給家扶小朋友。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市多那之餐飲業者為迎接雙十國慶，5日特別製作1個國旗蛋糕與各式餐點送給雲林家扶小朋友，業者表示以前國慶日家戶都會懸掛國旗，為了讓小朋友了解國慶日的意義，特別製作國旗蛋糕與大家分享。

斗六多那之經理洪培訓5日帶著1個大型青天白日滿地紅國旗蛋糕，還有黃金獅子、貓頭鷹、馬爾濟斯等5種動物造型蛋糕，以及100盒餐點與家扶小朋友高唱生日快樂，分享雙十國慶與餐廳周年慶的喜悅。

洪培訓表示，每當看到國旗，就會讓人想到有安定的國家才有穩定的經濟發展，百姓才能在各行各業中努力奮鬥，創造自己與下一代的幸福，這也是他特別製作國旗蛋糕，送給家扶小朋友的原因，希望大家共同愛惜我們的國家。

洪培訓的父親洪瑞庭長期關注社福團體，他耳濡目染也跟著投入社福活動，此次結合國慶日與餐廳周年慶，讓小朋友享用豐盛的餐點，並藉由國旗蛋糕，訴說沒有國就沒有家的理念，讓國家大愛往下扎根。

雲林家扶主委陳燦勳指出，洪培訓為台大法律系高材生，曾在北部1家律師事務所服務，後來毅然返鄉創業，積極推廣「愛與分享」的經營理念，希望日後有更多青年回到雲林，一起為弱勢孩子加油打氣。

與會家長說以前國慶日家家戶戶都會懸掛國旗，街上旗海飄揚，充滿歡慶氣氛，現在藉由國旗蛋糕讓孩子了解國慶日的意義，是非常好的機會教育。

(中時 )