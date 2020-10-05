除了有趣的舊警察歷史文物體驗介紹、另有新竹市政府警察局員警高振修設計的5款桌遊供民眾現場較勁。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

2020第3屆波麗士插畫暨第1屆警犬攝影聯展，於台中市「羅布森書蟲房」登場，展期自10月3日起至12月31日止，來自全台各地含金門澎湖的30位「警消插畫家」參展，波麗士大人們卸下制服，用畫筆及攝影將警職人員辛苦的一面用詼諧、親切方式呈現，展現豐沛創作能量，參觀人數不斷。

由警政文庫孫小龍策展，展覽除各類風格的警消參展作品外，融入台中市警察局警犬隊的警犬攝影展，成軍於2018年3月27日的台中市警犬隊，駐地在烏日區溪岸路7號，緊鄰最美羅布森書蟲房，稻田河流環繞的駐地，擁有得天獨厚的警犬訓練環境，協助台中警方破獲多起槍毒案件及執行數百場場檢維安勤務。

為期2個月的聯展，除了有趣的舊警察歷史文物體驗介紹、另有新竹市政府警察局員警高振修設計的5款桌遊供民眾現場較勁，台中市警犬隊長同時也是警察插畫家江明慧，帶領帥萌警犬近距離互動，讓民眾更貼近、瞭解警犬平時的訓練態樣，為警察及帥氣警犬加油打氣。

(中時 )