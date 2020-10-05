歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)5日在推特上宣布，由於其日前(9月29日)出席的一場會議中，與會者有人確診感染新冠肺炎。根據現行防疫法規，其將自主隔離至6日早晨。這是繼歐洲理事會主席米歇爾9月底因特勤人員染疫而宣布隔離後，又一宣布自我隔離的歐盟官員。

范德賴恩表示，日前與其一同出席會議的人士中，有人於10月4日確診新冠肺炎。儘管范德賴恩1日採檢的結果為陰性；但基於安全考量與防疫規範，將於5日再次採檢。

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

事實上，這不是首位歐盟官員因與染疫者接觸而自我隔離。歐洲理事會主席米歇爾日前才因隨扈檢測結果呈現陽性，而宣布自我隔離，也讓歐盟27個會員國領導人峰會延期。無獨有偶，德國外長馬斯9月也因為隨扈染疫而宣布隔離，所幸馬斯最終採檢結果為陰性。

隨著歐洲第2波新冠肺炎疫情持續擴散，歐洲各國相繼頒布新的限制與封鎖措施。捷克宣布緊急狀態已長達30天，試圖遏制確診人數快速地上升，並減輕醫療體系的壓力。目前捷克4日新增確診病例高達1841例。

在英國，光4日單日的疫情確診數便高達22961起病例，幾乎為先前單日病例數的2倍。在波蘭，3日新增病例數達2367人，創下連續3天以來的歷史新高。

(中時新聞網)