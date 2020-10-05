高市新興警分局7月18日晚間在新興區大同、自立路口對一輛轎車盤查，在車內副駕駛座腳踏墊下方發現藏有一把斧頭，將駕駛該車的楊姓男子依《社會秩序維護法》移送。高雄簡易庭認為，警方無法證明該斧頭為何人置入，楊男也沒有主動示眾、恐嚇他人，最後裁定無罪，可提抗告。

警方盤查該車輛時，楊男辯稱，車輛是蔡姓友人所有，他根本不知道車上藏有斧頭。蔡姓車主則表示，該車於2019年7月購入後，就借給楊男開，他也不知道是誰在車上放了一把斧頭。但警方不予採信，仍依《社會秩序維護法》第63條第1項第1款移送。

法官對警方的作法不認同，強調無證據不得認定犯罪事實，《刑事訴訟法》第154條第2項明文規定，犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。《社會秩序維護法》第92條亦明文規定準用《刑事訴訟法》規定。

法官強調，《社會秩序維護法》立法目的在於維護公共秩序、確保社會安寧，除非民眾當下的行為已明確妨害公共秩序、擾亂社會安寧，才能以違反社會秩序維護法裁罰。

法官認為，斧頭藏在副駕腳踏墊下方，警方無法證實斧頭是由楊男所藏，更不能推斷楊男知道車內藏有斧頭，楊男也沒有持斧頭示眾、恐嚇他人，更無其他積極證據足以證明楊男違反社會秩序維護法，最後判楊男無罪，警方若不服裁定可再提抗告。

(中時 )