1隻虛弱的鳳頭蒼鷹，被民眾發現累趴在台東縣池上鄉大坡池畔，野灣野生動物醫院人員前往救援，經過悉心照料後，今天順利野放，這也是該院成立以來野放的第1隻救傷案例，保育員說，看到鳳頭蒼鷹回到屬於牠的天空，心裡踏實許多。

池上鄉民9月21日在大坡池旁發現1隻保育類的鳳頭蒼鷹，趴在地上動也不動，隨即通報不久前才開幕的野灣野生動物醫院前往救援，獸醫發現這隻鳳頭蒼鷹沒有明顯外傷，但是身體非常虛弱，經半個月的照養後恢復健康，於5日上午順利野放。

經過悉心照養的鳳頭蒼鷹，正準備野放。（莊哲權攝）

保育員廖朝聖表示，這隻鳳頭蒼鷹是該院自今年8月15日成立以來，第1隻野放的野生動物，看到牠回歸山林，在天空展翅翱翔，心裡非常踏實。

他說，該醫從整建到動物救援，每個階段都有不同單位與民眾參與，也驗證了只要願意，每個人都可以用不同的方式來參與保育行動，因此這隻野放的鳳頭蒼鷹對他們來說，意義重大。

廖朝聖指出，野灣野生動物醫院開幕至今已經手13件救傷案例，然而未來營運的經費仍相當吃緊，更何況，要給予野生動物完整救援，還需要搭建合乎該動物的訓練籠舍，新的年度也將進行穿山甲長期野放追蹤計畫，因此邀請大家參與第2階段募款，希望透過大家的力挺，一起幫助東部的野生動物重返山林。

鳳頭蒼鷹野放─野灣提供

(中時 )