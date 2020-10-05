中國電商龍頭阿里巴巴進一步將版圖擴展到免稅消費行業。阿里巴巴5日公布，與全球最大的免稅零售商的瑞士公司Dufry在中國組建合資企業，拓展中國旅遊的零售市場。阿里巴巴將持有合資企業的51％股權，而Dufry則持有49％。另，阿里巴巴還將另外投資Dufry，在Dufry最多發行2,500萬股後，持有Dufry最多9.99％的股權。

華爾街見聞報導，Dufry過去連續六年在免稅零售額排行第一，但2020年遭受疫情重創，銷售相當慘澹，2020年上半年收入暴跌至15.87億瑞士法郎（約17.34億美元），降幅達62％，全球排名也降到第二。

反觀中國卻是逆勢回溫。2020年上半年在海南免稅的政策刺激下，中國國內的免稅零售規模急劇膨脹，消費回流趨勢明顯。免稅龍頭中國中免銷售額飆升至約28.6億美元，在全球免稅零售公司的排名從第四升至第一。按照這一趨勢，中國中免2020年將有望取代Dufry，成為全球最大的免稅零售商。

(工商 )