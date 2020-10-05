消息指出，高雄土地買賣熱絡，南和興產位於大統百貨的中央公園商圈（原名玉竹商圈）的680坪「商二」建地，秋節連假之前，以每坪106萬元、總價約7.2億元交割，該地往北的方向就是興富發集團「民生一號院」大樓建案基地，未來如何開發使用，受矚目。

據悉，這塊680坪的建地，買家是已故前高雄市長陳啟川三房的兒子陳田城，等於是出售持有的南和興產股票之後，自己再向南和興產買回土地。

地產界表示，中央公園商圈跟隔著五福路的新堀江商圈，人氣在近幾年來，持續走下坡，直到最近因為華人文化城、以及1300中山店陸續進駐，再度引起外界的注意。

由於該區沒有太多的建地，因此，慶旺建設曾經整合30筆，共773.49坪的「商五」和「特商二」土地，並在2018年2月以每坪165萬元、總價約12.8億元，過戶給興富發集團，推出「民生一號院」大樓預售案。

「民生一號院」建案基地位在玉竹街與民生路附近，向南100到150公尺，就是南和興產近日完成交割的680坪「商二」建地，東邊隔著文橫路，就是新興高中，成交價約每坪106萬元、總價約7.2億元，已成中秋節連假之前，完成交割。

據了解，南和興產在文橫路和玉竹街口，總共擁有3筆土地，已經售出的680坪土地，跟其它2筆一樣，目前都是作為停車場使用，未來是否出售給建商，地產界正在關注。

(工商 )