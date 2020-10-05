弘光科大推跨領域馬術治療復健課程。（陳淑娥攝）

弘光科大推跨領域馬術治療復健課程。（陳淑娥攝）

台灣邁入高齡化社會，騎馬是不錯的復健治療運動，且應用範圍日益擴大，銀髮族也能參與。弘光科大首次開辦「馬術治療以及應用範圍」課程，安排40位師生前往馬場體驗騎乘馬術與領馬，更理解運用騎馬訓練肌力及平衡力原理，以及對身障者及銀髮族的幫助。

弘光科大物治系副教授陳志鳴表示，騎馬通常用來協助身心障礙者增進肌肉力量、平衡能力與日常生活功能，是很不錯的一種復健治療運動，學校特地邀請台灣馬術治療中心德籍顧問林嫵恬和物理治療師汪子瑄專題講座。

林嫵恬提到，馬術治療可改變騎乘者肌肉張力、姿勢、核心力量與平衡能力，透過騎馬能感受骨盆擺動方式，學習走路更穩，由於馬匹動作是重複性的，每一個步態不斷重複，具有治療性效果，因此，台灣很多身障小朋友家長把握復健黃金期，帶小朋友來騎馬復健。

汪子瑄則表示，馬匹社交能力很大，自閉症孩子透過騎乘動作建立互相信任，讓自閉症孩子學習溝通與表達。另外，腦性麻痺小孩最明顯的改變是在平衡上，他們有的人平常行動都需要坐輪椅，跨坐騎馬後能讓平衡感變好，背也比較挺。

物治系大四學生彭姿祐指出，騎馬後才知道馬匹的步態，大步、小步、路徑有所差別，更能與書本上的知識結合，「這是很棒的課程，學習人與動物的互動，雖然馬匹治療成本高，但未來很有發展性。」動保學程大一學生黃郁婷說，聽過講座再來上課，就知道騎馬的目的在哪裡。

(中時 )