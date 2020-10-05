李宓近日推出新單曲〈愛 不凋零〉，５日舉辦記者會，公布個人首部微電影《被討厭的勇氣》，將過去被黑粉批評、在家裡痛哭、與自己對話、和死對頭互相拉扯叫罵的經歷全放在電影裡。李宓在片中與陳昊森有不少對手戲，對方飾演她的國小同學，在網路上留言批評她「胸部整得像碗公」。李宓被問到對於這段台詞是否感到難過？她大方表示自己不會介意，因為過去曾被工作人員說胸部有點假假的，所以後來有去微調，坦言「現在OK了」，目前擁有35F魔鬼身材。

今無法到場的導演黃中平，事前特地拍攝祝福影片，承認自己一開始因為媒體報導對李宓有一些先入為主的偏見，但看完劇本後決定拍攝這支微電影，見了面才發現李宓是個誠懇的人，為她打氣「李宓加油！雖然我覺得你可能是從60分變成70分，或許目前沒辦法一下子達到80分、90分，可是我覺得這個『進步』就很重要，不用急，慢慢去累積，慢慢把自己最誠懇的工作態度表現出來，把事情做好，這是最重要的。」

李宓（右）今出席微電影記者會。（畢獅國際娛樂提供）

此外，李宓的母親之前向她借了300萬後便失聯，今媽媽現身支持讓李宓感動不已，她表示先前媽媽都在美國，但因為美國疫情嚴重，她擔心地主動聯繫，媽媽便在前幾個月返台，母女倆已經破冰，借出的那筆錢就當作是孝親費，「媽媽從小就很反對我走演藝圈，可能怕我吃苦吧，今天看到她來現場還願意來支持我，真的很謝謝媽媽」。

李宓今出席微電影記者會。（畢獅國際娛樂提供）

(中時 )