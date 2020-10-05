2020年國慶晚會在基隆，市長林右昌5日視察晚會暖場彩排時，被媒體問到未來擔任台北市長的人選，應該備有什麼樣的格局，對此，林右昌表示，未來的北市長必須擔任起領頭羊的責任，並將新北、基隆、桃園串連在一起，成為一個真正的大台北首都圈，必須超越現在的格局，成為「超北市長」。

林右昌指出，近年北北基桃的人口大量成長，光台北、新北、基隆、桃園就已經有一千多萬人口，整個區域為大首都生活圈，更要一起合作來共榮發展，他強調，全世界之中，規模較大的首都，都會是這樣的模式，可是以台灣目前受行政體系影響的現況，他認為各縣市之間很難建立合作。

林右昌更指出，在桃園、新北、台北各成立捷運局，於國際中也算是相當特別的案例，並且近期台北、新北也積極爭取捷運環狀線經營權，若可以由首都生活圈的層級，來統整整個軌道交通，對各地的市民都是最好的規畫。

最後林右昌再度重申，未來民眾需要的北市首長，應該要具備能肩負起超越單一縣市格局的掌握能力，並實際將北市及基隆、新北、桃園所有最有資源和條件，拉在一起、一同合作，才能超越過去，帶領台灣到更高的領域。

(中時 )