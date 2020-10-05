高雄駁二藝術特區是民眾到高雄遊玩的打卡景點之一，每到假日人山人海，停車位更是一位難求，高市府交通局為了讓民眾停車上更加便利，在委託民間經營的公園停車場，導入新一代智慧停車管理服務，大大提升民眾停車的順暢度。

以往駁二特區旁的公園停車場是比照路邊停車以人工開單方式收費，但因為沒有柵欄控管車輛數，民眾時常將車開進場後，發現沒位置又要大費周章將車開出停車場，交通局將智慧停車管理服務置入後，民眾可以輕鬆繳費，同時設置剩餘格位顯示器，讓駕駛人清楚得知停車場剩餘格位數，減少入場繞尋停車位時間。

此外，公園停車場還有規畫車牌辨識系統、多元支付繳費機及路口交通動態顯示器等，再提供創新的手機APP繳費服務，讓民眾可以使用停車場營運商的CITY PARKING APP，採遠距離繳納停車費的方式，減少遊客大排長龍排隊繳費的情形。

交通局表示，公園停車場緊鄰駁二園區及剛啟用的大港橋，到訪遊客眾多，為加速民眾入出場與付費速度，導入車辨系統與多元支付繳費機。另外，因為停車場出口緊靠公園二路與大義街口，他們在出口設置路口交通動態顯示器，避免民眾駕車出場時因為視線問題發生交通事故。

(中時 )