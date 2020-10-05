信義鄉「走音祭」將於國慶日登場，布農族人報戰功展現傳統祭儀。（廖志晃攝）

信義鄉「走音祭」將於地利國小登場。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅，歡迎大家雙十連假到信義鄉，體驗布農風情。（廖志晃攝）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋吸引旅遊人潮，信義鄉公所趁勢推出「走音祭」，結合登高健走挑戰賽、音樂饗宴及傳統祭儀，規畫部落深度旅遊行程；鄉長全志堅表示，歡迎全國民眾在雙十連假，到信義鄉體驗布農原鄉風情。

信義鄉走音祭5日揭開序幕，包括全志堅、南投市長宋懷琳、縣議員全文才等人都共襄盛舉；並由達瑪巒文化藝術團，展演傳統祈福儀式及報戰功。

全志堅表示，信義鄉在濁水溪畔有地利、人和、雙龍及潭南部落，還有水里鄉的民和村，都是以布農族人為主的聚落，擁有豐富的原民文化元素；而在七彩吊橋開幕後，吸引大批遊客到訪，因此，在10月10、11日舉辦濁岸文化祭儀秋季登高健行系列活動，讓遊客了解布農歲時祭儀、體驗部落生活，品嘗原鄉特色美食。

全志堅表示，濁岸文化祭儀於10日上午在地利國小登場，除了傳統祭儀、八部合音及報戰功展演，還有射箭、抓豬、鋸木、負重接力及拔河等傳統競賽；其中，抓豬競賽由各村派6人代表，射中6個靶後才可以抓豬，然後報戰功，呈現獵人文化。

當晚濁岸音樂會，邀請歌手梁文音、王宏恩、全世煌及金夢婷等人演唱，還有在地的拉甘樂團、虹谷樂團、CP樂團及達瑪巒文化藝術團接力演出；現場可品嘗傳統美食、打卡送野餐墊及有獎徵答。

登高挑戰賽11日清晨開跑，從地利到雙龍瀑布，經天時棧道到七彩吊橋再折返，挑戰全程10公里、3300階的棧道，第1名獎金3萬元！七彩吊橋健走組從地利往返，可以漫步高山瀑布間，感受大自然之美。

(中時 )