拍攝製作期長達10年、紀錄超過 200 種罕見微小生物，《你不知道的小小世界》由「蟻人」保羅路德獻聲演出、由艾美獎最佳紀錄片得主 Tom Hugh-Jones 執行監製，透過令人讚歎的攝影技術，捕捉各種小型生物的非凡生命力。現前六集已上架 Apple TV+，邀你共賞。

喜歡看紀錄片嗎？總是喜愛發現生活中他人難以察覺的細節嗎？蘋果旗下串流影音平台近期繼推出伊旺麥奎格電動摩托車環球紀錄片《Long Way Up》後，又推出拍攝製作期長達10年的紀錄片《你不知道的小小世界》，帶領你從微觀角度理解全新的自然世界，千萬不可錯過。

蘋果也同時在 Apple TV+ 的 YouTube 官方頻道釋出了《你不知道的小小世界》製作特輯。影片內揭示了紀錄片幕後團隊如何運用攝製技術，在熱帶叢林捕捉到兩隻極其迷你的草莓箭毒蛙打鬥！以及完美地掌控空拍機，以追蹤蒼鷹在樹林中翱翔的過程。喜愛攝影的朋友值得一瞧。

Apple TV+《你不知道的小小世界》製作特輯

針對喜愛紀錄片的朋友，Apple TV+ 先前已經預告將會在11 月 13 日星期五首播《Becoming You》，在12 月 4 日星期五首播《Earth At Night In Colour》，同樣精彩可期；適合小朋友的全新動畫影集《Doug Unplugs》以及《熊貓靜水》，則預計在11 月 13 日、12 月 4 日首播，即將推出的內容相當豐富。

(科技)