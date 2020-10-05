ATP男單世界排名第7點的德國好手小組維瑞夫（Alexander Zverev）拖著發燒生病的身體，昨天硬是打了2020年法國網球公開賽男單16強戰，最後他3比6、3比6、6比4、3比6落敗，但還要等新冠肺炎病毒檢驗結果，如果確診可能還會影響獲勝的對手辛納（Jannik Sinner）的法網路。

雖然小祖維瑞夫之前的新冠肺炎病毒檢驗呈陰性，不過他第三輪獲勝後、從巴黎時間上周五晚間開始就身體很不舒服，體溫超過華氏100度（約攝氏37.8度），也諮詢過大會醫療團隊，儘管生病，他還是不想放棄男單16強，但賽後坦言自己真的病得很重，不應該出賽的。

「我無法呼吸，你們可以聽到我喘息的聲音。」小祖維瑞夫這麼說，「同時我也有點發燒，身體狀況確實不在最佳，我應該表明情況，我覺得生病影響了我的表現。」

小祖維瑞夫並說：「老實說，我參加了熱身，也想過不應該出賽，但我還是抱著可以直落三盤勝出之類的，但比賽一開打我就知道沒那麼簡單。」

外媒指出，法國網協和法網官方要求選手每5天就要進行一次新冠病毒檢驗，以及選手必須坦白任何症狀，不過小祖維瑞夫周日出賽時並未跟大會醫生說明身體不適，而他上一次做病毒檢驗是上周二。

法國網協透過聲明表示：「小祖維瑞夫都有準時做檢查，之前的結果都是陰性，所以可以參賽，今天（法國巴黎當地時間周日）他收到要再做下一次檢驗的通知，但16強賽前卻沒有向大會醫生諮詢。」

(中時 )