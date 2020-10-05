基隆市中正區八斗子漁港一名王姓陸籍漁工，2019年8月潛到船底清除絞網時溺水，海巡人員到場將他救起，但已無呼吸心跳，送醫宣告不治，漁工因未著救生裝備溺斃，經查發現，胡姓女船主並未要求漁工作業時要著裝，導致意外發生，勞動部將胡女依違反職業安全衛生法函送地檢署偵辦。

據了解，當時船隻停放在八斗子漁港，因船槳故障無法行駛，王姓漁工潛下水進行維修，將卡在舷外機的網子割除，但遲遲未上岸，船主驚覺不對勁，立即報警，海巡署北部分署第二岸巡隊八斗子安檢所接獲線報，派遣海巡人員趕往搶救，發現漁工在水中已無意識，立即將他送往三軍總醫院，仍宣告不治。

判決指出，漁工會溺斃是沒有穿著救生設備所致，經查發現，船隻上設有救生衣，但船主未訓練要求在船工作人員穿著相關救生設備工作；法律規定，勞工在水上作業時，雇主應要求穿著救生衣，並設置監視人員及救生設備等，但船主並無作為，全案由勞動部職業安全衛生署函送地檢署偵辦。

偵辦過程中，船主坦承過失，檢方認定，船主違反職業安全衛生法，但審酌她無犯罪前科、犯後坦承犯行，深具悔意、態度良好，且已和漁工家屬和解，予以緩起訴處分，應支付公庫1萬元；海巡署呼籲，民眾在實施水上作業時，需配戴救生設備，注意自身安全。

(中時 )