24歲林姓男子與李姓女友分手後，心有不甘竟在臉書留言指稱女友「是不是以後打炮，都要跟男生說我得過菜花哦？」，還連結公布女友裸照，經李女報案，林男到案時辯稱是帳號被盜用，檢方不予採信，依妨害名譽罪將他起訴。

起訴書指出，林男與李女交往，他在2018年10月、11月期間在汽車旅館及李女住處，未經同意即以照相設備竊錄李女沐浴、上身裸體及背部全裸的身體隱私部位。

林男在2019年8月初與李女分手，心有不甘而在8月21日於住處，以手機登上網站臉書，以某臉書名稱發表「醫師說可以治沒錯啊，不能根治而已」，「我到現在正正常常的，自己不檢點得病在扯我，可憐」，「陪她看醫生確診」，「這樣她是不是以後打炮，都要跟男生說我得過菜花哦？」，「男生們也要好好保護自己」等留言。

林男在8月間又在網路，以另一臉書名稱張貼所竊錄的李女裸照等猥褻照片，並連結到網站供不特定多數人得以瀏覽觀看。李女發現後報警處理。

林男到案，矢口否認妨害秘密及散布猥褻物等行為，辯稱他之前就看過往書上有人盜用他的資料、照片註冊，他絕非使用該臉書名稱。檢察官不採信林男說法，以妨害秘密及散布猥褻物等罪將他起訴。

(中時 )