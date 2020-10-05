被控在台灣殺害女友的香港男子陳同佳，有意來台投案。行政院長蘇貞昌表示，香港人殺香港人，人在香港，香港就好好辦，我們不容許一個殺人犯自由來台。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書以77個字，酸嗆蘇揆「是在恭三……」。

鄭照新發文說，人家是來投案，你說不容許殺人犯自由來臺，你是在恭三……。

鄭照新也標注「「通緝都來不及了這到底在幹嘛」、「司法管轄權是主權的一部分」、「捍衛主權不是只是用來嘴砲」、「行政院長管唱歌不管殺人」。

這則貼文發不到1小時，吸引18位網友回覆說「選舉已過香港人不再是民進黨的朋友了吧？沒有利用價值了吧？」「騙神娼，露餡了哦！…快說說你不敢讓陳同佳來的真正理由吧！……想聽！」「牠是再告訴對方，別來投案，沒事了」、「其實我們想知道民進黨怎麼處理這件事，護主權喔！」「它腦子天生不好!否則怎麼會講出用掃把對戰的蠢話呢？？？？？？」「綠腦的邏輯不是正常人可以理解的？？？？？？？？」「台灣究竟能靠意識形態反智到什麼程度，我真心好奇啊！」「光頭昌你係累公鯊小．．．．．．」「牠吃藥有用嗎？連神明都騙那麼多次了，還是直接放棄治療比較乾脆 ？？？？？？ 」「無能執政，意識形態領導。國之不辛」。

(中時 )