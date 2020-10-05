國內第三方支付龍頭綠界科技（6763）在後疫情時代搶進電子商務商機，除上月宣布布局電子禮票券市場後，5日更推出跨境物流服務，新增新加坡、馬來西亞及香港三地的跨境超商取貨服務，進一步增添營運成長動能。

綠界科技表示，因新冠疫情關係，境外觀光客無法來台，為協助會員對外販售交易管道，公司加緊開發跨境物流服務，提供會員東南亞海外店取的物流方式，目前跨境店取服務遍及馬來西亞、新加坡及香港，店家可透過串接綠界物流API或使用綠界廠商後台建立海外物流訂單。

根據財團法人商業發展研究所調查顯示，預估2020年跨境電商銷售總金額將高達931億元，年複合成長率達11.6％。Google與台灣經濟研究院合作發布的《2019台灣企業跨境關鍵報告》也指出，東南亞電商市場規模預估2025年將成長到1,020億美元，防疫商機也有助廠商轉型步調，並將銷售戰場延伸至東南亞等地。

綠界科技指出，公司自年初開始主打「綠界帳號在手，網路開店所需全都有！」的主軸，提供客戶網路開店一條龍服務，除9月甫上線的ECTicket禮票券發行平台外，新增跨境物流將服務更加完善。

(工商 )