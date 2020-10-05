新北市三峽區爆發登革熱群聚感染，今再新增3例確診個案，為年齡介於36至50歲間的男性，3案於潛伏期間曾有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關；新北市衛生局表示，目前匡列接觸者592人，已採檢565人，尚有25人檢驗中，本起群聚共計42人（含桃園市龜山區5例），正安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消。

衛生局長陳潤秋表示，新北衛生局為找出隱性感染者，持續對五寮社區及具該區域活動史接觸者持續擴大疫調與採檢，且依據農業局提供筍農及磐商資料，主動召回採檢，及早發現潛藏個案，防堵疫情擴大，將疫情控制於該區域。

衛生局提醒，近期天氣仍適合病媒蚊生長，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，提醒民眾應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防止感染登革熱。

(中時 )