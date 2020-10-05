7-11才告一段落，沒想到麥當勞又出手！為了慶祝哆啦A夢50週年，麥當勞推出2020期間限定「DORAEMO愛作夢抱枕」，四款經典造型抱枕將於10/7~11/3開始販售。
》記憶麵包
哆啦A夢眾多道具裡的經典款。想當初書背不完的時候，超想跟大雄一樣，能得到一片記憶吐司，這樣明天的考試就能輕鬆過關。
》友誼鈴鐺
哆啦A夢非常重要隨身物品。雖然在劇情中，可以看出鈴鐺是哆啦A夢和小咪的定情信物，但在電影《大雄的秘密道具博物館》中，也是以哆啦A夢的鈴鐺被盜被主線，交代了整個故事，這個鈴鐺雖然作用不大，也不值錢，卻是兩個人的羈絆。
》經典哆啦A夢
經典的超萌大頭，抱在手上心情不自覺都好了起來。
》療癒銅鑼燒
哆啦A夢最愛甜點！只要大雄用這樣甜點引誘，哆啦A夢常常會不爭氣答應大雄的請求；曾經有一集，哆啦A夢還用道具，變出海量銅鑼燒讓自己吃到飽。
此次「DORAEMON愛作夢抱枕」採兩階段販售；凡購買任何套餐加價299元，即可獲得抱枕乙個(每份套餐限加購乙個)；單買售價：329元。
》活動資訊
10/07：11：00 推出「記憶麵包」、「友誼鈴鐺」
10/14：11：00 推出「經典哆啦A夢」、「療癒銅鑼燒」
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。