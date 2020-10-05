7-11才告一段落，沒想到麥當勞又出手！為了慶祝哆啦A夢50週年，麥當勞推出2020期間限定「DORAEMO愛作夢抱枕」，四款經典造型抱枕將於10/7~11/3開始販售。

》記憶麵包

◆ 圖片來源：麥當勞

哆啦A夢眾多道具裡的經典款。想當初書背不完的時候，超想跟大雄一樣，能得到一片記憶吐司，這樣明天的考試就能輕鬆過關。

》友誼鈴鐺

◆ 圖片來源：麥當勞

哆啦A夢非常重要隨身物品。雖然在劇情中，可以看出鈴鐺是哆啦A夢和小咪的定情信物，但在電影《大雄的秘密道具博物館》中，也是以哆啦A夢的鈴鐺被盜被主線，交代了整個故事，這個鈴鐺雖然作用不大，也不值錢，卻是兩個人的羈絆。

》經典哆啦A夢

◆ 圖片來源：麥當勞

經典的超萌大頭，抱在手上心情不自覺都好了起來。

》療癒銅鑼燒

◆ 圖片來源：麥當勞

哆啦A夢最愛甜點！只要大雄用這樣甜點引誘，哆啦A夢常常會不爭氣答應大雄的請求；曾經有一集，哆啦A夢還用道具，變出海量銅鑼燒讓自己吃到飽。

此次「DORAEMON愛作夢抱枕」採兩階段販售；凡購買任何套餐加價299元，即可獲得抱枕乙個(每份套餐限加購乙個)；單買售價：329元。

◆ 圖片來源：麥當勞

》活動資訊

10/07：11：00 推出「記憶麵包」、「友誼鈴鐺」

10/14：11：00 推出「經典哆啦A夢」、「療癒銅鑼燒」

(中時新聞網)