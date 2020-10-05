李梅華是梅芸照相館的第二代經營者，也是當年少數的女性攝影師，相當前衛。（梅芸照相館提供／莊曜聰台南傳真）

最近在關於台南善化的臉書地方社團中，有一名女網友郭宛諭發起「尋找李梅華」活動，希望能蒐集約50年前的老照片來舉辦小型攝影展，這位李梅華就是她的阿嬤，也是梅芸照相館的第二代經營者，更是善化首位女攝影師，46年的職業生涯，為許多在地人留下永恆時刻。

梅芸照相館在善化已經有超過70年歷史，目前由第三代郭光世接手，而最精華的大半時間，都是由第二代的李梅華掌鏡操刀，她17歲時父親過世，為了生計她接手僅開了4年的照相館，在以男性為主、民風還保守的時代就成了極少見的女性攝影師，郭光世說，印象中的媽媽，總是扛著大包小包的設備到處為人拍照，相當辛苦。

李梅華的孫女郭宛諭說，在阿嬤的時代，拍照可說是件大事，要遇到像結婚生子、大學畢業之類的重要事情，才會到相館拍照，但隨著科技進步，照相館也逐漸式微，而印象中很前衛的阿嬤雖然過世已經20年了，但現在有時到市場，還是會遇到當年請阿嬤拍照的民眾，才有了辦活動的念頭，更希望藉著找回與阿嬤的記憶，也找回一個世代的共同回憶。

郭宛諭說，民眾可以翻找家中的老照片，如果拍攝年代在1950年至1970年間，照片下方標記有「梅芸」或「東明」字樣，即日起至10月底都可拿相片到照相館，或翻拍後以臉書私訊「梅芸數位影像」，確認後就能免費再拍一次，後續店家也會把新舊照片整理，開辦小型攝影展，一起憶當年。

(中時 )