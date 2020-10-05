一名大陸駐伊朗使館官員曾經在北京字節跳動公司任職，擔任抖音海外版TikTok的全球內容審查部門主管，這位前外交官員的背景與受過的訓練對TikTok的視頻內容審查工作有重大影響。目前TikTok內容審查權下放給全球幾個中心，中心負責人向北京的全球信任與安全主管匯報工作。

《美國之音》引述英媒《金融時報》指出，這位名為鄭才（音譯）的前外交官曾經在北京管理字節跳動的內容政策團隊。鄭才負責運行北京總部的全球信任與安全團隊，制定TikTok、Helo以及Vigo Video等國際應用程式的內容審查規定。

報導引述瞭解字節跳動公司內情人士的話說，鄭才並不是一個中國共產黨意識形態的盲目擁護者，但是他的背景和所受的訓練可能影響了這個主要由大陸雇員組成的年輕團隊如何審查有爭議內容的視頻。

報導指出，TikTok現在已經把制定內容政策和管理視頻的責任下放給洛杉磯、都柏林、新加坡和矽谷的幾個中心，再由這些中心的負責人向北京的全球信任與安全主管匯報工作。

2名知情人士說，自今年1月，鄭才已經離開了這個職位。字節跳動發言人說，聘用他時「並沒有考慮到他之前在公共部門的的角色，在招聘過程中也沒有與政府進行對話」，這名員工已經轉移到該公司的遊戲部門。

《美國之音》根據人力資源網站領英（LinkedIn）上也查找到符合《金融時報》報導描述的個人資料。資料顯示，字節跳動公司專案經理「Zheng C.」2012年從北京大學畢業，擁有經濟學、波斯語言文學學士學位。曾於2012年8月至2013年9月在大陸外交部實習，2013年9月至2017年9月在德黑蘭擔任駐伊朗大使館隨員，從2018年8月至今開始在字節跳動任職。

2018年是字節跳動內容審查政策調整的關鍵一年，當年該公司旗下最受歡迎的新聞應用程式「今日頭條」的產品負責人被當局審查部門約談並被要求整改、「內涵段子」被整改關停，公司CEO張一鳴發表道歉公開信，表示為公司產品「出現了與社會主義核心價值觀不符的內容」負責。

報導說，TikTok目前的內容審查調整工作主要由全球各地的地方團隊負責，但在某些情況下，決定標籤功能和有關推送視頻的演算法的工程師主要都在北京和上海兩地。

(中時新聞網)